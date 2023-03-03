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Ликбез

Что означает выражение «со товарищи»?

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Говорят: отправился в гости со товарищи. Что это значит и как грамотно написать - слитно или раздельно? Вопрос непрост.

Есть в русском языке устаревающее слово «сотоварищ». В нем приставка «со-» указывает на совместность: «сотоварищ» - как «сотрудник» и «соавтор», пишется слитно. Во множественном числе - «сотоварищи».

Все, казалось бы, понятно, но есть и старинное устойчивое выражение «со товарищи». И здесь «товарищи» не с приставкой, а с предлогом «со». Это сохранившаяся с давних времен форма творительного падежа множественного числа: «со товарищи» (стар.) = «с товарищами», например «князь со товарищи отправились в дальний поход».

Теперь это выражение используется в ироническом смысле, в значении «совместно, в компании с кем-нибудь»: пришел в гости, да не один - со товарищи.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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