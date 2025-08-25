Можно ли удалить ржавчину лимоном?

25.08.2025 | 14:37

Вопрос от интернет-пользователя

Правда ли, что лимон удаляет ржавчину? И если да, то как это работает?

Ответ специалиста

Лимон действительно можно использовать для очистки от ржавчины, сок помогает растворять загрязнения и удалять пятна. Однако стоит учесть, что его эффективность слабее, чем у специальных химических средств.

Чтобы справиться с небольшой ржавчиной, необходимо нанести сок лимона на участок и оставить на 10-15 минут. После этого поверхность нужно протереть губкой либо почистить щеткой. Затем следует промыть изделие и высушить.

Также можно использовать пищевую лимонную кислоту, размешав одну столовую ложку порошка в стакане воды.