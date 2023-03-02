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Ликбез

Почему бумажные деньги называют купюрами?

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Спрашивают в банке: какими купюрами выдать деньги? Что такое купюра?

«Купюра» - слово, пришедшее из французского языка. В основе его значения - та же составляющая, что в словах «купировать» и «купе». Они родились от французского глагола couper («отрезать, отсекать»).

Действительно, купе - это отделение, отсек в вагоне. Некоторым породистым собакам купируют (подрезают) уши, хвосты. А медицинские работники, когда устраняют какое-либо нежелательное явление, тоже его купируют, например приступ аритмии.

Но большинству знакомы другие купюры - бумажные деньги. Они распространены шире, чем металлические монеты. Название купюры получили как раз за способ их изготовления. Эти деньги печатают на большом листе особой бумаги, а потом разрезают.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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