Почему бумажные деньги называют купюрами?

02.03.2023 | 20:00

Спрашивают в банке: какими купюрами выдать деньги? Что такое купюра?

«Купюра» - слово, пришедшее из французского языка. В основе его значения - та же составляющая, что в словах «купировать» и «купе». Они родились от французского глагола couper («отрезать, отсекать»).

Действительно, купе - это отделение, отсек в вагоне. Некоторым породистым собакам купируют (подрезают) уши, хвосты. А медицинские работники, когда устраняют какое-либо нежелательное явление, тоже его купируют, например приступ аритмии.

Но большинству знакомы другие купюры - бумажные деньги. Они распространены шире, чем металлические монеты. Название купюры получили как раз за способ их изготовления. Эти деньги печатают на большом листе особой бумаги, а потом разрезают.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.