Почему бумажные деньги называют купюрами?

Спрашивают в банке: какими купюрами выдать деньги? Что такое купюра?
«Купюра» - слово, пришедшее из французского языка. В основе его значения - та же составляющая, что в словах «купировать» и «купе». Они родились от французского глагола couper («отрезать, отсекать»).
Действительно, купе - это отделение, отсек в вагоне. Некоторым породистым собакам купируют (подрезают) уши, хвосты. А медицинские работники, когда устраняют какое-либо нежелательное явление, тоже его купируют, например приступ аритмии.
Но большинству знакомы другие купюры - бумажные деньги. Они распространены шире, чем металлические монеты. Название купюры получили как раз за способ их изготовления. Эти деньги печатают на большом листе особой бумаги, а потом разрезают.
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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