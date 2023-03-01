01.03.2023 | 20:00

Возмущаются: не лезь со своими советами, тоже мне советник! А может, советчик? Чем советчик отличается от советника?

«Советник» и «советчик» - паронимы. Эти хитрые слова доставляют немало хлопот: они очень похожи (и корень один и тот же, и часть речи совпадает), а значения и сочетаемость с другими словами разные. Некорректно употребить пароним считается ошибкой, да и поймут неправильно.

И советник, и советчик - это человек, который дает советы. Только советника обязывает к этому должность, она так и называется. Есть и звание, чин, который присваивается государственным служащим, например советник юстиции или советник государственной службы Российской Федерации.

А советчик дает советы не по профессиональной или должностной обязанности, а по собственному желанию, когда просят и не просят.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.