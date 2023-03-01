Сетевое издание|18+|Среда|1 мар 2023|22:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Чем советчик отличается от советника?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Возмущаются: не лезь со своими советами, тоже мне советник! А может, советчик? Чем советчик отличается от советника?

«Советник» и «советчик» - паронимы. Эти хитрые слова доставляют немало хлопот: они очень похожи (и корень один и тот же, и часть речи совпадает), а значения и сочетаемость с другими словами разные. Некорректно употребить пароним считается ошибкой, да и поймут неправильно.

И советник, и советчик - это человек, который дает советы. Только советника обязывает к этому должность, она так и называется. Есть и звание, чин, который присваивается государственным служащим, например советник юстиции или советник государственной службы Российской Федерации.

А советчик дает советы не по профессиональной или должностной обязанности, а по собственному желанию, когда просят и не просят.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте