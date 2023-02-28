Избушка зайца из сказки была лубяной - что это значит?

28.02.2023 | 20:00

У лисы из сказки была избушка ледяная, а у зайчика - лубяная. Лубяная - это какая?

Избушка у зайца из сказки не растаяла, потому что была не изо льда, а из луба. Забытое слово «луб» происходит, как говорят ученые, от глагола «лупить» в значении «обдирать, снимать кору».

Лубом называли когда-то кусок, пласт коры. Ее использовали для изготовления веревок, корзин, плетения рогожи и так далее.

Так что у сказочного зайчика избушка, конечно, растаять не могла, но и прочностью особой не отличалась - напрасно современные иллюстраторы рисуют прочный дом из бревен.

В старину из луба делали еще и специальный лубяной настил для пола и для крыши, а называли его «палуба». Потом понятие стало применительно только к кораблям.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.