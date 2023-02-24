Кто автор фразы «А счастье было так возможно…»?

Вздыхают: счастье было так возможно! Кто автор крылатой фразы?
Это фраза из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». По мнению В. Г. Белинского, «Онегин» - самое задушевное его произведение, поэтому, наверное, множество строчек из романа стали крылатыми.
Говорят словами поэта и его героев в самых разных ситуациях: мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь; чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей; привычка свыше нам дана: замена счастию она; любви все возрасты покорны.
Вспоминают об ушедшей юности словами Ленского: куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? Или, как он же, вопрошают: что день грядущий мне готовит?
Главная героиня Татьяна Ларина в конце романа говорит: «А счастье было так возможно…» Она признается Онегину: «Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна».
Строчки Пушкина близки каждому, знающему русский язык.
Будем говорить грамотно и выразительно.
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