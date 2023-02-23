23.02.2023 | 20:00

Говорят о чем-то с гордостью: «Это наше, исконное». Что значит исконный?

История слова, его родственные связи помогут разобраться в значении.

«Исконный» - корень «кон». Слово это используется обычно в играх. Кон - особое место, куда нужно попасть, что-нибудь бросая, или дотронуться до которого. В азартных играх кон - место, куда кладут деньги. Недаром пошло выражение «деньги на кон». И что, спрашиваем, на кону.

Эти значения сохранили лишь часть изначального. Кон - от забытого древнейшего глагола, известного многим европейским языкам, значение его «возникать», «начинать», «происходить».

Исконный - который буквально пошел искони, то есть вышел из кона, пошел от кона. В современном понимании «существующий с самого начала», «изначальный», «извечный».

Будем говорить грамотно.