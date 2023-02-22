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Ликбез

«Дудеть в одну дуду» - что это значит?

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Слышим иногда недовольное: «Все они дудят в одну дуду!» Интересно, что это значит и почему так говорят?

Дуда, дудка - один из старинных русских музыкальных инструментов, духовых. Название же родилось от звукоподражания «ду-ду-ду» - так на дуде, дудке играли пастухи, дудели скоморохи на ярмарках и праздниках.

Простейшие дудки были популярны у многих народов, в языке которых родились устойчивые обороты с ее названием. Иносказательно использовал это выражение еще в пятом веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот, он подразумевал «подчиняться чужой воле, слепо следовать чужому мнению».

А на Руси говорили: «и швец, и жнец, и на дуде игрец» - о том, кто на все руки мастер, все успевает, все умеет.

Звуки, которые издает дудка, однообразны, навязчивы, вот и стали говорить всегда иронично, с осуждением «в одну дуду дудят». Либо когда все действуют/поступают одинаково, либо когда настойчиво и надоедливо повторяют одно и то же.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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