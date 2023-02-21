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Ликбез

Можно ли «взыскать ущерб» или нужен другой глагол?

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Понесли по чьей-то вине потери, говорят: «Нужно взыскать ущерб». Но можно ли ущерб взыскать? Или нужен другой глагол?

Словосочетание «взыскать ущерб» - распространенная ошибка. Традиционно слово «ущерб» сочетается с глаголами «нести», «понести», «причинить». Понес ущерб - все равно что потерял. А тот, кто в этом виноват, нанес или причинил ущерб.

Ущерб - это, объясняют словари, урон, убыток, трата, убыль, потеря. А убыль, потерю взыскать нельзя, к тому же это лишено всякого смысла. Официальный глагол «взыскать» значит «заставить уплатить», «потребовать получить с кого-то принудительным путем».

Можно взыскать долг, взыскать штраф, но взыскать урон и ущерб нельзя. Здесь нужен другой глагол, тоже уместный в официальной речи, - «возместить», который означает «восполнить» или «заменить утраченное/недостающее».

В словарях приводятся для примера нормативные сочетания: «возместить убыток», «возместить нанесенный ущерб». Или, если нравятся заимствованные слова, «компенсировать ущерб».

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.

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