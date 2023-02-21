Что такое худи и какого рода слово?

Многие слышали слово «худи», но не все знают, что оно означает.
«Худи» - существительное среднего рода. Это модная толстовка из хлопчатобумажного трикотажа, обязательно с капюшоном. За эту деталь hoodie и получило название в английском: от hood, что значит «капюшон».
Одежду в современном мире русские чаще называют иноязычными словами, так как исконных в языке немного: «рубашка», «сорочка», «плащ», «платье» и «носки». Еще «толстовка» - свободная рубаха, которую любил Лев Толстой, за что она и получила название. Правда, теперь толстовка превратилась в удобную трикотажную кофту.
Повседневные или спортивные кофты-фуфайки заменили свитеры (от английского to sweat - «потеть») и свитшоты (к sweat прибавили shirt - «рубашка»).
Русское название «футболка» родилось от английского футбола. А в модной футболке с длинными рукавами сложились английские long («длинный») и sleeve («рукав») - получилось «лонгслив».
Мода изменчива. Можно проследить, какие названия одежды сохранятся в русском языке.
Будем говорить грамотно.
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