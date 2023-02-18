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Ликбез

Как правильно сказать: «ложи вещь на место» или «клади…»?

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Часто требуют: ложи на место. Или правильно «на место клади»? Как сказать?

Глагол «ложить» и его формы «ложи», «ложут», конечно, в языке есть. Но они не литературные, а просторечные - это значит, им не место в грамотной речи.

Старославянские глаголы «ложить» и «класть» когда-то перемешали свои формы, и уже лет 200, начиная с XIX века, норма категорична. «Ложить» без приставки или суффикса «-ся» невозможно.

Глаголы «класть» и «положить» составляют видовую пару: «что сделал? - положил» (не поклал) / «что делаю? - кладу» (не ложу) - так правильно.

Если речь о незавершенном действии, используют только форму «класть» - несовершенного вида. Взял - положи на место, и всегда на место клади.

Будем соблюдать нормы языка и говорить грамотно.

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