Как правильно сказать: «ложи вещь на место» или «клади…»?

18.02.2023 | 10:00

Часто требуют: ложи на место. Или правильно «на место клади»? Как сказать?

Глагол «ложить» и его формы «ложи», «ложут», конечно, в языке есть. Но они не литературные, а просторечные - это значит, им не место в грамотной речи.

Старославянские глаголы «ложить» и «класть» когда-то перемешали свои формы, и уже лет 200, начиная с XIX века, норма категорична. «Ложить» без приставки или суффикса «-ся» невозможно.

Глаголы «класть» и «положить» составляют видовую пару: «что сделал? - положил» (не поклал) / «что делаю? - кладу» (не ложу) - так правильно.

Если речь о незавершенном действии, используют только форму «класть» - несовершенного вида. Взял - положи на место, и всегда на место клади.

Будем соблюдать нормы языка и говорить грамотно.