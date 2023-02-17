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Ликбез

Должны ли в магазине дать технику взамен ремонтируемой?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купила в свой салон дорогую машинку для стрижки волос, но она сломалась. Сдала в магазин по гарантии на ремонт. На мое требование временно предоставить мне другую последовал отказ. Правомерно ли это?

Ответ юриста

Действительно, согласно пункту 2 статьи 20 закона «О защите прав потребителя», в отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий теми же основными свойствами, обеспечив доставку за свой счет.

Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Как раз в нем указано, что электрические машинки для стрижки волос и иные приборы, имеющие соприкосновение со слизистой и (или) кожными покровами, не подлежат предоставлению на период ремонта.

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