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Ликбез

«Двое знаменитостей» или «две знаменитости»?

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Сообщают, что Пензу посетят двое знаменитостей. Что-то во фразе не то. Может, «два знаменитости» или «две знаменитости»? Как правильно?

Имена числительные - это слова, которые, как и цифры, обозначают числа, только у слов больше возможностей уточнить, что имеется в виду. Количество - два, номер по порядку - второй, и даже количество как совокупность - двое.

Таких числительных, как «двое», «трое», «четверо», «пятеро» и так далее, в языке немного, но они вызывают трудности, потому что сочетаются далеко не со всеми словами. Обычно - с существительными мужского рода (два брата, двое братьев) или с теми, которые всегда только во множественном числе (двое суток, двое детей, двое ножниц).

А с существительными женского рода - никогда: «двое дочек», «двое сестер», «двое рук/ног» - ошибка; только «две дочки», «две сестры», «две руки/ноги».

Знаменитостью могут быть и женщина, и мужчина, но само слово «знаменитость» - существительное женского рода.

Будем говорить грамотно.

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