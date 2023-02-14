Кто такой волонтер?

14.02.2023 | 20:00

Волонтеры, говорят, помогли. Кто такие волонтеры, чем они занимаются?

Во французском volontaire - древнейший корень, такой же, что и в русских «доброволец» и «воля». Бывает так, что в языке живут одновременно два слова, иностранное и русское, основа значения которых общая, а оттенки разные.

Русское слово «доброволец» связано прежде всего с армией. Так называют человека, который пошел служить не по призыву, а по собственному желанию, по своей доброй воле.

А волонтер - это и есть доброволец. Сначала так называли человека, который тоже поступил именно на военную службу добровольно и служит без жалования.

В эпоху Петра I это слово звучало то как «волонтир» (на английский манер), то как «волюнтер» (на французский). Постепенно слово приобрело более широкое значение.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.