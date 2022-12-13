Что такое рейтинг?

13.12.2022 | 10:00

Часто звучит иноязычное слово «рейтинг». Что оно означает?

Слово пришло в русский из английского и завоевало популярность в конце ХХ века. Английский глагол to rate, от которого оно происходит, родился от латинского reor, ratum, что значит «считать, рассуждать».

Исторические родственники «рейтинга» - ratio, то есть «ум, рассудок». Получается «рациональный» и «счет, расчет, мера», отсюда «рацион» - точный расчет еды на какое-то время.

Рейтинг - тоже результат расчета, подсчета. Это числовой показатель, который используется для оценки деятельности кого-то, качества чего-то.

Есть рейтинги спортсменов, рейтинги популярности артистов, блогеров и телепередач, электоральный рейтинг политиков, рейтинг платежеспособности граждан.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.