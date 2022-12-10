Байховый чай - это какой?

10.12.2022 | 10:00

Купите, советуют, байховый чай. А байховый - это какой?

Купцы привозили из Китая драгоценные сухие листья экзотического растения и продавали в России и других странах за большие деньги.

В Европу их доставляли, в основном, из южных провинций Китая, а там называли te, отсюда пошло английское tea (чай).

Россия торговала с северными провинциями, где использовалось название cha. От него и происходит слово «чай».

Особенно дорого стоил в старину зеленый и белый сорта, их китайцы хвалили и называли «байхао» или «байхоа», в буквальном переводе - «белый ворс», «белые ресницы».

Но русские купцы поняли, что загадочное «байхао» - это как высший сорт, наилучшее качество, и появилось слово «байховый», которое означает, причем только в русском языке, любой рассыпной чай. Но чаще это черный, который состоит из отдельных высушенных листиков.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.