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Ликбез

В мОзге или в мозгУ?

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Важная мысль промелькнула в мозге. Или в мозгу? Как правильно?

У слова «мозг» в современном языке множество значений. Прежде всего мозг - это серое вещество, мягкая ткань, пронизанная нервными окончаниями, центральный отдел нервной системы. Поэтому мозг - это еще и ум, сознание. В переносном, образном смысле - руководящий, направляющий центр чего-то: мозг компании - тот, кто лучше всего умеет думать.

Слово склоняется. Во множественном числе ударение всегда падает на окончание: мозгОв не хватает, ударило по мозгАм. В единственном ударение остается на первом слоге: нет мОзга, подключили к мОзгу, доволен мОзгом.

И только в предложном падеже - два варианта, различающихся и значением, и окончанием, и ударением.

Если речь идет о мозге как о некоем объекте, обычно с предлогом «о», то ударение - на первом слоге: говорим о мОзге.

Если же о месте распространения, расположения, причем с предлогом «в» - то на последнем: происходит в мозгУ.

Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.

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