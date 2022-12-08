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Что такое пароль?

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Нельзя зайти на сайт, если забыт пароль. А что это такое?

Слово пришло из французского еще в петровскую эпоху, в начале XVIII века. Parole в переводе означает «речь, слово». Сначала оно использовалось в военном деле или в каких-нибудь тайных сообществах, конспиративных организациях. Например, караульный спрашивал пароль, прежде чем пропустить человека.

Мало кто не знает, что пароль сейчас - секретное слово или комбинация букв и цифр. Нужен он для того, чтобы обеспечить доступ к чему-то важному: электронной почте, сайту, банковскому счету.

В электронный век приходится держать в голове множество паролей или записывать их в тайном месте, чтобы злоумышленники не воспользовались данными и деньгами.

Сложный мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.

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