Что такое пароль?

Нельзя зайти на сайт, если забыт пароль. А что это такое?
Слово пришло из французского еще в петровскую эпоху, в начале XVIII века. Parole в переводе означает «речь, слово». Сначала оно использовалось в военном деле или в каких-нибудь тайных сообществах, конспиративных организациях. Например, караульный спрашивал пароль, прежде чем пропустить человека.
Мало кто не знает, что пароль сейчас - секретное слово или комбинация букв и цифр. Нужен он для того, чтобы обеспечить доступ к чему-то важному: электронной почте, сайту, банковскому счету.
В электронный век приходится держать в голове множество паролей или записывать их в тайном месте, чтобы злоумышленники не воспользовались данными и деньгами.
Сложный мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.
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