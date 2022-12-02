Видели любимого артиста живьем, он приезжал в Пензу с антрепризой. А что такое антреприза?
Напишем грамотно - «антреприза». Слово известно русскому уже два столетия. Например, академический толковый словарь середины XX века объяснял его так: «частное зрелищное предприятие в дореволюционной России и капиталистических странах».
В Советском Союзе все театры были государственными. Стали развивать рыночную экономику - и снова в театральную сферу пришло частное предпринимательство.
В России антрепризы стали особенно популярны в середине XIX века, тогда актеры начали объединяться в товарищества и самостоятельно организовывать выступления.
В современном мире антрепризой обычно называют спектакли, в которых участвуют актеры разных театров, собирает их вместе какой-нибудь частный предприниматель. Он выбирает пьесу, приглашает артистов, договаривается, на какой сцене будет представлен спектакль, организует гастроли.
Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно!
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