Можно ли вернуться в Россию после депортации?

01.12.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Будущего мужа депортируют на родину. Сможет ли он вернуться и когда?

Ответ юриста

Депортированный может вернуться в Российскую Федерацию через 5 лет (ч. 2 ст. 27 ФЗ-114). Но если в течение года его депортировали дважды, срок увеличится вдвое.

Решение о депортации можно обжаловать. Иностранцу следует обратиться в суд по месту проживания либо подать заявление в управление по вопросам миграции.

Проверить наличие оснований для неразрешения въезда на территорию РФ можно на официальном сайте ГУВМ МВД РФ.

Согласно пункту 2 статьи 322 УК РФ, пересечение государственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.