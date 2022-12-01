Можно ли вернуться в Россию после депортации?

Вопрос от интернет-пользователя
Будущего мужа депортируют на родину. Сможет ли он вернуться и когда?
Ответ юриста
Депортированный может вернуться в Российскую Федерацию через 5 лет (ч. 2 ст. 27 ФЗ-114). Но если в течение года его депортировали дважды, срок увеличится вдвое.
Решение о депортации можно обжаловать. Иностранцу следует обратиться в суд по месту проживания либо подать заявление в управление по вопросам миграции.
Проверить наличие оснований для неразрешения въезда на территорию РФ можно на официальном сайте ГУВМ МВД РФ.
Согласно пункту 2 статьи 322 УК РФ, пересечение государственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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