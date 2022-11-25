«Ковычки» или «кавычки»?

25.11.2022 | 20:00

«Это я так сказала, в кавычках» - что это значит и как написать правильно: «в кавычках» или «в ковычках»?

Грамотно - с первой гласной А, «кавычки». Это современная норма. В старину писали с первой гласной О, что позволяло увидеть связь слова с родственными «оковы», «ковать» (буквально - «изгибать железо»). Старинное «ковыка», от которого родилось современное «кавычка», - изогнутый знак в форме крючка.

Сегодня кавычками называют знак препинания, причем парный. Если открыл кавычки, то нужно не забыть их закрыть.

Кавычками согласно норме выделяются на письме цитаты, прямая речь. Но не только: они еще могут указать, что слово употребили в переносном, обычно ироническом, смысле. Сказать, например, «образец для подражания» - не образец получается, а так называемый образец.

Будем говорить грамотно и выразительно.