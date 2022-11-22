22.11.2022 | 10:00

Радостно говорим: фортуна улыбнулась. Что это значит? И что такое фортуна?

Слово «фортуна» означает судьбу, счастливый случай, счастье. Происходит оно от имени собственного древнеримской богини судьбы, удачи, счастливой случайности. Ее имя Фортуна в буквальном переводе с латинского - «ниспосланная богом».

Римляне изображали эту богиню стоящей на шаре или колесе как символе переменчивости, непостоянстве счастья. Судьба то повернется светлым боком, то покажет темный, отсюда выражение - «колесо фортуны», так говорят о превратностях, буквально о переворотах судьбы.

Рог изобилия в руках богини - символ удачи и богатства. Иногда у Фортуны была повязка на глазах, это тоже понятно, так как удача слепа и кому повезет - случайность. До сих пор говорят «слепая фортуна» и понимают: баловень судьбы - это любимец фортуны.

Будем говорить грамотно и выразительно.