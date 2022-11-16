16.11.2022 | 20:00

Призывают: без паники! Что такое паника?

Так называют внезапный приступ сильного безотчетного страха, часто не подозревая, что слово происходит от имени собственного - Пан. Так древние греки называли бога лесов и полей, покровителя пастухов и мелкого рогатого скота.

Как выглядел Пан, можно предположить, взглянув, например, на картину известного российского художника Михаила Врубеля.

Чтобы никого не пугать, Пан поселился в лесу. Древние греки объясняли: когда Пан спит - в мире тишина и спокойствие, а если в лесных дебрях шум, вой ветра, свист, то это Пан проснулся, поет и хохочет.

Заслышав голос Пана, люди пугались, на них находил внезапный и необъяснимый ужас - паника. Так что значение этого слова родилось как попытка древних объяснить загадочное и страшное.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.