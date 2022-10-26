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«Сплошь и рядом» - что это значит?

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Говорят о чем-то: это все сплошь и рядом. «Рядом» понятно, а что означает «сплошь»?

Слово «сплошь» - исконно русское, происходит от вполне понятного прилагательного «сплошной», а тот, в свою очередь, - от «плоский».

Слово древнее, его родственники найдутся во многих языках: в старославянском, например, красивые «оплосмо» (то есть «вообще») или «иноплошь» («беспрерывно»), а еще в польском, чешском, латышском, древненемецком и древнегреческом с общим значением «широко раскинувшийся».

Легко понять: небо сплошь затянуто тучами - значит без разрыва, безо всякого промежутка; доска сплошь заклеена объявлениями - на ней не найдется свободного места; на концерте сплошь молодежь - значит, без исключения молодые люди.

О том, что встречается почти всегда, очень часто, говорят образно «сплошь и рядом».

Не пропустим мягкий знак в конце слова «сплошь» и будем говорить и писать грамотно и выразительно.

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