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На птичьих правах - это как?

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Доводится услышать от кого-то: я и сам здесь на птичьих правах. Что это значит?

Никаких официальных прав у птиц нет, но популярное выражение употребляется, конечно, в иносказательном смысле. Почему в нем выбрано сравнение именно с птицами, точно установить невозможно. Скорее всего, это вывод из наблюдений за жизнью и повадками птиц.

Например, птичьи гнезда в любую минуту могут быть разорены, разрушены хищниками.

Есть и другие устойчивые обороты: «порхает как птичка», «живет как птица небесная» - без забот, а значит, без обязанностей и, как следствие, без особых прав.

Вот и говорят в шутку в неофициальном общении «на птичьих правах», подразумевая человека, который занимает квартиру, место или должность без каких-либо прав, без законных оснований, и положение его непрочно, неустойчиво.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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