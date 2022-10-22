«Под звуки фанфаров» или «под звуки фанфар»?

Начинается торжество, и мы входим в зал под звуки фанфаров. Или фанфар? Как правильно и что такое фанфары?
Фанфара - это длинная труба, медный духовой музыкальный инструмент, а также звуки, которые он издает. Это итальянское слово - существительное женского рода в русском языке, поэтому в родительном падеже и в форме множественного числа оно звучит не «фанфаров», а «фанфар».
Предки фанфар - военные трубы и охотничьи рога, служившие для передачи сигнала на большие расстояния.
Слово вошло и в русские устойчивые обороты. Так, выражение «трубить в фанфары» или «трубить во все фанфары» используется в шутливом, ироническом смысле, означая «поднимать шум вокруг чего-нибудь», «излишне торжественный, но пустой».
О том, кто потерпел неудачу и был публично разоблачен, говорят - тоже иронично - «загремел под фанфары».
Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.
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