«Под звуки фанфаров» или «под звуки фанфар»?

22.10.2022 | 10:00

Начинается торжество, и мы входим в зал под звуки фанфаров. Или фанфар? Как правильно и что такое фанфары?

Фанфара - это длинная труба, медный духовой музыкальный инструмент, а также звуки, которые он издает. Это итальянское слово - существительное женского рода в русском языке, поэтому в родительном падеже и в форме множественного числа оно звучит не «фанфаров», а «фанфар».

Предки фанфар - военные трубы и охотничьи рога, служившие для передачи сигнала на большие расстояния.

Слово вошло и в русские устойчивые обороты. Так, выражение «трубить в фанфары» или «трубить во все фанфары» используется в шутливом, ироническом смысле, означая «поднимать шум вокруг чего-нибудь», «излишне торжественный, но пустой».

О том, кто потерпел неудачу и был публично разоблачен, говорят - тоже иронично - «загремел под фанфары».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.