Что такое диверсификация?

19.10.2022 | 12:45

В новостях нередко употребляется слово «диверсификация». Как грамотно его написать и что оно означает?

В слове «диверсификация» проверим вторую гласную словом «диверсия». Только если диверсия - это что-то плохое, то диверсификация - наоборот.

Несколько слов-родственников «диверсификации» давно заимствованы русским языком. Восходят они к латинскому глаголу verto (versum) - «вертеть, превращать, изменять».

Так, диверсию (военный маневр), в буквальном переводе «обращенное в сторону, отклонение», еще Владимир Иванович Даль объяснял как «развлечение неприятельских сил ложной тревогой или заходом с иной стороны».

А «диверсификация» в переводе значит «делать разное». В современном понимании это «разнообразие», «разносторонность».

Будем говорить грамотно.