Что такое диверсификация?

В новостях нередко употребляется слово «диверсификация». Как грамотно его написать и что оно означает?
В слове «диверсификация» проверим вторую гласную словом «диверсия». Только если диверсия - это что-то плохое, то диверсификация - наоборот.
Несколько слов-родственников «диверсификации» давно заимствованы русским языком. Восходят они к латинскому глаголу verto (versum) - «вертеть, превращать, изменять».
Так, диверсию (военный маневр), в буквальном переводе «обращенное в сторону, отклонение», еще Владимир Иванович Даль объяснял как «развлечение неприятельских сил ложной тревогой или заходом с иной стороны».
А «диверсификация» в переводе значит «делать разное». В современном понимании это «разнообразие», «разносторонность».
Будем говорить грамотно.
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