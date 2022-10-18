18.10.2022 | 10:00

Хорошо, когда в жизни нам встретились настоящие педагоги. А кто такой педагог?

Педагогика стала наукой только в семнадцатом веке. Но и до этого людей, которые заботились о воспитании и развитии детей, было немало.

В Древней Греции, например, в семьях богатых граждан обязательно был раб, которому поручали охранять и воспитывать мальчиков с семилетнего возраста. Такого раба называли по-гречески paidagogos. В этом слове срослись два, первое pais/paidas - «ребенок». Кстати, в названии детского врача «педиатр» тот же греческий корень. Педиатр лечит детей. Во второй части слова - agogos, в переводе «ведущий». То есть педагог - это тот, кто детей ведет, а значит, воспитывает, «детовод» в буквальном переводе.

В восемнадцатом веке само слово «педагог» пришло наконец в русский язык.

Педагог в наши дни - это человек, который профессионально занимается воспитательной и преподавательской работой, и вообще тот, кто имеет способности воспитывать, учить.

Будем говорить грамотно.