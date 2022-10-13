Кто такой донкихот?

13.10.2022 | 10:00

О некоторых говорят: он настоящий донкихот. Кто это?

Даже те, кто не читает книги, слышали о Дон Кихоте. Это герой знаменитого романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Его автор Мигель де Сервантес - всемирно известный испанский писатель.

Сервантес запечатлел образ благородного рыцаря, который готов сражаться за высокие идеалы, спасать обиженных, жертвуя своим благополучием и даже жизнью.

Сегодня людей, похожих на героического идальго, благородных чудаков, которые стремятся следовать своим убеждениям, невзирая на реальность, в шутку, иронично тоже называют донкихотами, а их поведение - донкихотством.

Писать придется по-разному: собственное имя героя - Дон Кихот, нарицательное - донкихот.

Будем говорить и писать грамотно.