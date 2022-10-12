Ликбез

Как правильно: «подъем флага» или «поднятие флага»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 сентября в каждой российской школе неделя начинается с торжественной процедуры - поднимают государственный флаг. Как правильно это назвать: подъем или поднятие?

Открываем словарь. Слово «поднятие» имеет одно значение, но самое широкое - действие по глаголу «поднять/поднимать» (поднятие занавеса, поднятие тяжестей).

А у «подъема» значений множество: и место, где дорога поднимается (крутой подъем), и энергичное развитие (экономика на подъеме), и воодушевление (работать с подъемом). Кому-то сапог жмет в подъеме, то есть в верхней части стопы. «Подъем!» - команда, сигнал к пробуждению.

Но в самом первом значении эти слова равны - когда что угодно поднимают, в том числе и флаг. Можно по-русски это назвать и поднятием, и подъемом.

Однако порядок церемонии, регламент обычно прописывается в документе. В воинском уставе, например, или в регламенте Министерства просвещения этапы церемонии называются «подъем флага» и «спуск флага».

Следуя языковой традиции, процедуру официально называют торжественным подъемом флага.

Будем говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте