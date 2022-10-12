Как правильно: «подъем флага» или «поднятие флага»?

12.10.2022 | 20:00

С 1 сентября в каждой российской школе неделя начинается с торжественной процедуры - поднимают государственный флаг. Как правильно это назвать: подъем или поднятие?

Открываем словарь. Слово «поднятие» имеет одно значение, но самое широкое - действие по глаголу «поднять/поднимать» (поднятие занавеса, поднятие тяжестей).

А у «подъема» значений множество: и место, где дорога поднимается (крутой подъем), и энергичное развитие (экономика на подъеме), и воодушевление (работать с подъемом). Кому-то сапог жмет в подъеме, то есть в верхней части стопы. «Подъем!» - команда, сигнал к пробуждению.

Но в самом первом значении эти слова равны - когда что угодно поднимают, в том числе и флаг. Можно по-русски это назвать и поднятием, и подъемом.

Однако порядок церемонии, регламент обычно прописывается в документе. В воинском уставе, например, или в регламенте Министерства просвещения этапы церемонии называются «подъем флага» и «спуск флага».

Следуя языковой традиции, процедуру официально называют торжественным подъемом флага.

Будем говорить грамотно.