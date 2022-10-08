08.10.2022 | 10:00

Все читали в школе повесть Гоголя «Шинель». Как правильно произносится согласная в слове - ши[не]ль или ши[нэ]ль? Твердо или мягко?

Слово было заимствовано из французского более 200 лет назад. Современная норма его произношения - с мягким звуком [нь]: не ши[нэ]ль, а ши[не]ль.

Шинель в общем представлении - это форменное пальто военных и некоторых государственных служащих. Но это сегодня, а когда слово пришло в русский язык в конце XVIII века, означало оно вовсе не пальто, а мужской домашний утренний костюм вроде халата. Назвали его так французы за внешнее сходство с гусеницей (по-французски chenille - гусеница).

В начале XIX века, еще до появления пальто, шинель превратилась в верхнюю мужскую одежду, прежде всего форменную.

История названий не менее интересна, чем история вещей. Будем говорить грамотно.