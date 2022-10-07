На обеих манжетах или на обоих?

07.10.2022 | 10:00

Проверим пуговицы на обоих манжетах. Или на обеих? Как правильно?

Выбор зависит от грамматического рода: «оба, на обоих» - мужской и средний род, «обе, на обеих» - женский. Осталось выяснить, какого рода существительное.

Нет слова «манжет», есть «манжета» (женского рода). Значит, правильно «на обеих манжетах».

Слово «манжета» восходит к латинскому manus («рука»). Во французском языке сначала появился manche («рукав»), а потом уменьшительное manchette.

Почти в таком виде русский язык и заимствовал слово в XVIII веке. Манжета, объясняет словарь, это пристегивающийся или пришитый отворот рукава, иначе обшлаг (а это заимствование от немецкого aufschlag или голландского opslag).

В русском сегодня три синонима: «манжета», «обшлаг» и «отворот». Чтобы не ошибиться в речи, учитывают род этих слов: оба отворота/обшлага, на обоих отворотах/обшлагах (род мужской), обе манжеты, на обеих манжетах (женский).

Будем следовать нормам грамматики, чтобы говорить грамотно.