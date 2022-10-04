Вставить свои пять копеек - что это значит?

04.10.2022 | 10:00

Беседуем, и вдруг кто-то говорит: позвольте и мне вставить свои пять копеек. Что он имеет в виду?

Это образное выражение родилось на основе старинного «внести свою лепту». Согласно библейской легенде, некая бедная вдова пожертвовала храму все деньги, которые у нее были, - две лепты (так назывались медные мелкие монеты в древней Греции). Поэтому со временем «лепта» стала пониматься как скромное пожертвование.

Пятикопеечная монета по размеру была большой, а стоимость ее была ничтожной, как у древнегреческой лепты. Поэтому теперь, когда говорили, что кто-то добавил или внес свои пять копеек, это тоже означало «внес небольшой вклад деньгами или трудом в общее дело», но звучало уже неодобрительно и насмешливо.

Наконец, «вставить свои пять копеек» - новый, популярный сегодня, ироничный и грубоватый вариант устойчивого выражения. Означает он «вмешаться в разговор с незначительными или неуместными замечаниями, высказаться, когда тебя об этом не просят».

История меняет смысл слов и выражений. Будем говорить грамотно.