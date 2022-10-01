Щекотливый вопрос - это какой?

01.10.2022 | 20:00

«Обсудим щекотливый вопрос» - какой это? Его, что, щекочут?

«Щекотливый», конечно, связан со щекоткой, но как? Оказывается, в древнерусском языке у глагола «щекотать» было совершенно другое значение - «производить звук, похожий на пение птиц». Даже в XIX веке говорили «пташки щекочут» (поют, щебечут).

Прошли века, и сегодня каждый знает, что щекотать - это вызывать прикосновениями у кого-то легкое нервное раздражение, обычно сопровождаемое смехом. Но без раздумий глагол используют в переносных значениях: щекочет ноздри запах вкусной еды, похвала щекочет самолюбие - то есть приятно возбуждает.

А щекотливым может быть не только человек, чувствительный к щекотке, прикосновениям, но и вообще все, к чему прикасаться стоит с большой осторожностью. Например, щекотливое поручение требует деликатности при его выполнении.

Будем говорить грамотно.