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Ликбез

Яство или яВство? И что это такое?

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За обедом угощали на славу разными яствами. А что это такое и как грамотно написать: «яства» или «явства»?

Правильно - «яство» (без В). Тот, кто понимает, что значит слово, не ошибется: яство - не то, что явилось, а то, что едят. Слово происходит от древнего глагола «ясти», то есть «принимать пищу».

Когда-то сам глагол и «яство» писались через Ѣ (ять), потом она исчезла - после реформы орфографии в 1918 году. По-старославянски буква читалась как Я (например, в слове «травоядный»), а по-русски - как Е («еда»).

Современный язык сохранил и старославянские, и русские родственные слова, но значения некоторых разошлись полярно. Так, яства - не просто еда, а чудесная, изысканная: деликатесы, разносолы, обильные и разнообразные кушанья. Родственное им «яд» - тоже буквально «то, что едят». Но эта еда опасна.

Будем внимательны к словам, чтобы ориентироваться в мире, говорить и писать грамотно.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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