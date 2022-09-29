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«Как сказано выше» или «как сказано ранее»?

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Докладчик ссылается на что-то уже упомянутое: как сказано выше… Правильно ли такое в устной речи?

Причина распространенной ошибки - необоснованное применение норм письменной речи в устной. Разберемся.

В строгих стилях письменного общения, научном и официально-деловом, когда ссылаются на то, что уже было высказано, названо, используют «выше», в том числе как самостоятельное слово - «как уже было сказано выше», например. Чтобы найти ранее упомянутое, поднимаются по странице выше.

Но в устной речи такие слова и обороты неуместны и даже нелепы. Фраза «как уже было сказано выше» вызывает закономерный вопрос «где?». Лучше оставлять ее там, где ей самое место - на печатной или рукописной странице. Так же и слова «вышеназванный», «вышеупомянутый», «вышеперечисленный» и подобные пусть побудут в письменной речи.

Итак, в устной речи «выше» следует убрать или заменить словом «ранее»: ранее названные имена, или упомянутые факты, или как уже сказано ранее.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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