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Ликбез

Что значит выражение «с места в карьер»?

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Начали с места в карьер - что это значит? Какой карьер?

В русском языке - два слова «карьер», оба заимствованы из французского, но значения у них разные.

Первое обозначает каменоломню. Оно родилось от старофранцузского carre, то есть «камень». Называют так и сегодня место открытой разработки полезных ископаемых, которые залегают неглубоко, - песка, глины, камней. Такая большая, глубокая и широкая яма.

Так с места в этот карьер? Нет - опасно, да и неизвестно зачем. Зато другой вполне подходит - от итальянского carro («повозка»). Кто везет повозку? Лошадь. Вот и назвали особый ход лошади, самый быстрый конский бег, ускоренный галоп карьером.

Выражение «с места в карьер» становится вполне понятным - это значит сразу, без всяких приготовлений пуститься, например, бежать или сразу начать какое-то дело.

Будем говорить грамотно и выразительно.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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