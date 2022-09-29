Что значит выражение «с места в карьер»?

29.09.2022 | 10:00

Начали с места в карьер - что это значит? Какой карьер?

В русском языке - два слова «карьер», оба заимствованы из французского, но значения у них разные.

Первое обозначает каменоломню. Оно родилось от старофранцузского carre, то есть «камень». Называют так и сегодня место открытой разработки полезных ископаемых, которые залегают неглубоко, - песка, глины, камней. Такая большая, глубокая и широкая яма.

Так с места в этот карьер? Нет - опасно, да и неизвестно зачем. Зато другой вполне подходит - от итальянского carro («повозка»). Кто везет повозку? Лошадь. Вот и назвали особый ход лошади, самый быстрый конский бег, ускоренный галоп карьером.

Выражение «с места в карьер» становится вполне понятным - это значит сразу, без всяких приготовлений пуститься, например, бежать или сразу начать какое-то дело.

Будем говорить грамотно и выразительно.