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Ликбез

Сидеть на камчатке - это где?

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Ученика в классе, говорят, посадили на камчатку. Интересно, куда именно?

Одно из самых красивых мест на земле - Камчатка, полуостров на северо-востоке России у Тихого океана: вулканы, гейзеры, дикие медведи. Только добраться туда непросто, поскольку она очень далеко. Вот и родилось от названия полуострова шутливое словечко, еще в XIX веке его придумали школьники - камчатка, потому что расположена далеко от учительского стола.

Пишется слово в этом значении со строчной буквы. Камчатка - задние парты в классе, туда в старой школе сажали самых плохих учеников. А сегодня некоторые и сами хотят их занять, чтобы укрыться от зоркого глаза педагога.

А кто живет на Камчатке? Камчадалы. Так в старину до XVIII века называли коренных жителей полуострова ительменов, а позже - всех, кто поселился или родился там. И в школе обитателей задних парт - отъявленных шалопаев, великовозрастных второгодников - тоже иронически когда-то именовали камчадалами.

Будем внимательны к словам, чтобы ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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