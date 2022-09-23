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Ликбез

«Ложь чистой воды» - почему так говорят?

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Говорят: это чистой воды ложь! Почему «чистой воды»? Что это значит?

С древности понятия «чистый» и «грязный» противопоставлялись в образном смысле: чистый как «хороший, истинный», грязный как «плохой, фальшивый, ненастоящий». В устойчивых оборотах закрепилось это противопоставление: ловить рыбку в мутной (то есть грязной) воде, вывести на чистую воду (то есть узнать истину).

Чистая вода сама по себе - некий эталон прозрачности, и в языке ювелиров родилось выражение, которое оценивало качество, прозрачность драгоценных камней, прежде всего алмазов. Самый ценный из них - абсолютно прозрачный. Но алмаз или бриллиант чистой воды - не только камень высшего сорта, так называют и очень хорошего человека.

А есть выражение, застывшее в форме родительного падежа, - «чистой воды». Вероятно, чистая вода позволяет увидеть, обнажает что-то скрываемое.

Мир отражается в языке. Будем говорить грамотно и выразительно.

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