22.09.2022 | 10:00

Что такое хорошо, что такое плохо - большинство знают. Или знает? В каком числе нужен глагол при слове «большинство»?

Какое число выбрать для глагола, определяют правила русской грамматики.

«Большинство» - существительное среднего рода единственного числа, значит, и глагол при нем - только в единственном числе. В настоящем времени - «большинство знаЕт», в прошедшем - «большинство зналО».

Если важно подчеркнуть множественность лиц внутри большинства, глагол ставят во множественном числе. Согласование идет по смыслу: большинство студентов знаЮт, как вести себя в обществе; большинство взрослых умеЮт читать.

Итак: если слово «большинство» в одиночестве, то глагол при нем - только в единственном числе, и большинство это понимаЕт; если же есть слова-уточнители, то допустимо выбирать любой важный в данном случае вариант.

Будем выражать мысль точно и говорить грамотно.