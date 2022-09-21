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Кто такой куратор?

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«Спрошу у куратора», - говорят студенты. Кто такой куратор?

Объяснить все поможет, как ни удивительно, слово «курорт». Оба восходят к латинскому cura («лечение»). Немцы на его основе создали слово «курорт», то есть место, которое обладает целительными свойствами. Они же придумали глагол «курирен», в русском языке принявший форму «курировать». Родственное ему существительное «куратор» в общем смысле означает «попечитель, опекун».

Современные толковые словари русского языка объясняют: куратор - это лицо, которому поручено наблюдение за кем-то или чем-то, забота о ком-то или о чем-то.

В университетах куратор для студентов все равно что классный руководитель для школьников - он опекает подрастающее поколение. А куратор проекта, например, не только контролирует работу над проектом, но и заботится, чтобы замыслы и планы были воплощены в жизнь.

Будем внимательны к словам, чтобы понимать других и говорить грамотно.

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