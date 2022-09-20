Конфиденциальный - это какой?

20.09.2022 | 20:00

Хотим что-то узнать, а нам отвечают: это конфиденциальная информация. Что значит «конфиденциальный» и как грамотно написать слово?

«Конфиденциальный», как и многие другие книжные, восходит к латинскому глаголу fido («верить»), а с приставкой con- получится confido («доверять»).

От этого глагола родилось слово confidentia («доверие, уверенность»). В русском языке от него осталось прилагательное «конфиденциальный», или «доверительный, не подлежащий огласке, секретный».

Говорить конфиденциально - так, чтобы быть уверенным, что другие не узнают, о чем. Конфиденциальная информация предназначена не для всех, ее можно сообщить лишь тому, кому доверяют.

И для такого человека тоже есть название - «конфидент». Словари помечают его как устаревшее, однако сегодня оно вновь входит в употребление. Поговорить со своим конфидентом - значит, со своим доверенным лицом, кому можно передать свои тайны, секреты.

Будем внимательны к словам, чтобы сохранять язык и говорить грамотно.