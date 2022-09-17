17.09.2022 | 10:00

Говорят: это истина в последней инстанции. Что такое инстанция?

Instantia (лат.) - в буквальном переводе «наступление, появление», как бы наступают на какую-то ступень. В современном языке книжное, официальное слово «инстанция» и означает ту или иную ступень в сложной системе подчиненных друг другу органов или учреждений.

Есть государственные, судебные, партийные инстанции - будто ступени лестницы в управленческом устройстве. Отправят, например, на утверждение документ - его должны рассмотреть последовательно, постепенно все определенные законом инстанции, от низших до высших. Дело, как говорится, пошло по инстанциям, как по ступеням.

Решение, которое вынесет высшая (она же - последняя) инстанция оспорить, опровергнуть невозможно. Вот и родилось образное устойчивое выражение «истина в последней инстанции». Оно означает абсолютную истину, спорить с которой бессмысленно.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.