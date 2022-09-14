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Как правильно - «пЕтелька» или «петЕлька»?

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Бабушка учит внучку вязать: накинь еще одну петельку. Правильно говорить «пЕтелька» или «петЕлька»? Куда поставить ударение в слове?

Только «пЕтелька», с ударением на первом слоге, - правильный сегодня вариант. В полном названии - целых два нормативных варианта ударения: «пЕтля» и «петлЯ»: завязать пЕтлю / петлЮ, переход от пЕтли к пЕтле / от петлИ к петлЕ. Это в единственном числе.

А во множественном - только на первый слог: «пЕтли» (ремонт пЕтель, шторы на пЕтлях, дверь ветер сорвал с пЕтель).

В устойчивых выражениях - свои законы. Например, предупреждают: не торопись совать голову в пЕтлю (ударение на первом слоге), а фигура высшего пилотажа называется «мертвая петлЯ» (не пЕтля).

Поставить правильно ударение бывает непросто даже тем, кто говорит по-русски с рождения. Не забудьте: если петля маленькая - она не петЕлька, а только пЕтелька.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно.

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Гость||

Какая хуй разница?

Гость||

Какая еще петелька? Дурь какую то пишете.

Гость||

Сколь верёвочка не вейся,а совьёшся ты в петлю...


Имя: Гость
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