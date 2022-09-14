Дедуктивный метод - что это?

14.09.2022 | 20:00

Великий сыщик Шерлок Холмс использовал дедуктивный метод. Дедуктивный - это какой?

Дедукция - в переводе с латинского «выведение». Противоположна ей индукция (в переводе - «наведение»). Индукция ведет от частных фактов и положений к общим выводам, будто множество фактов наводят на мысль, обобщающее суждение. Прошлой зимой в Пензе шел снег, и позапрошлой, и два года назад - эти факты наводят на вывод: в Пензе каждую зиму идет снег.

Дедукция, наоборот, выводит мысль от общих положений к частным выводам. Все металлы проводят ток, серебро - это металл, вывод: серебро проводит ток.

Более подробно - в учебных пособиях по логике.

Будем говорить грамотно.