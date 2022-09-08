08.09.2022 | 20:00

Кто-то любит апельсиновый сок, а кто-то сливовый. Куда поставить ударение в слове: слИвовый или сливОвый?

Норма ударения в прилагательных, которые произошли от существительных, называющих фрукты и ягоды, - черЕшня/черЕшневый, апельсИн/апельсИновый. Груше и сливе повезло меньше: - то и дело можно услышать «грушОвый», «сливОвый». Такое ударение сегодня считается ошибочным, по норме - грУша/грУшевый, слИва/слИвовый.

А варенье из вишни как правильно назвать? Оказывается, до начала XX века ударение различало значение. «ВишнЕвый» обозначало только цвет, например вишнЕвая шаль (цвета вишни). А то, что приготовлено из плодов вишни, называлось вИшневым: вИшневое варенье, вИшневый сок.

Даже пьеса Чехова сначала называлась «ВИшневый сад», и только потом сам автор перенес ударение на второй слог. Сегодня в литературном языке живет только один, победивший, вариант «вишнЕвый».

Будем говорить грамотно.