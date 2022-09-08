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Что такое алтын?

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Не было и гроша, да вдруг алтын. Почему так говорят и что такое алтын?

Грош, хотя название и происходит от латинского grossus (буквально - «большой, великий»), на Руси был самой мелкой медной монетой - сначала стоимостью две копейки, а потом вообще полкопейки. Потому и стал символом ничтожности.

Когда говорят «толку ни на грош», «ни гроша», подразумевают «ничего».

Алтын ценился повыше. Название монеты пришло из татарского, где слово буквально означает «золото». Однако старинная русская монета алтын была медной и стоила три копейки.

Уже в середине XIX века Владимир Иванович Даль отмечал, что грош, деньга, полушка, алтын исчезли и о них вспоминают разве что в поговорках: на три алтына толку - на пять долгу; с алтыном воюют - без алтына горюют.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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Гость||

бывшая жена солиста группы биг литл в своей песни пела алтын алтын


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