Ликбез

Что значит выражение «пойти на попятную»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Кто-то пошел на попятную, а кто-то заявляет: ни за что на попятную не пойду! Что за попятная такая и что значит выражение?

Устаревшее слово «попятная» (или «попятный») сегодня встречается только в устойчивом выражении. Происходит оно от устаревшего глагола «пятить», то есть «двигать, толкать назад».

В языке сохранился другой - «пятиться», то есть «самому двигаться назад». Немало у него родственных слов, например «пятка», «пята» (задняя сторона стопы) и «запятки». В старину слуги ездили на запятках кареты, позади экипажа - сегодня «быть на запятках» значит «находиться в невыигрышном положении, позади других».

Время, как известно, невозможно повернуть вспять (назад, обратно). А что-то, наоборот, можно сделать опять (снова, еще раз, будто повторяя путь по собственным следам).

Исчезнувшее прилагательное «попятный» значило «направленный назад, вспять, обратный», а выражение «пойти на попятную» применяется в смысле «отказаться от прежних мнений, планов, решений, обещаний».

Будем говорить грамотно и выразительно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Что ж ты, фраер, сдал назад Не по масти я тебе Ты смотри в мои глаза Брось трепаться о судьбе


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте