Что значит выражение «пойти на попятную»?

07.09.2022 | 20:00

Кто-то пошел на попятную, а кто-то заявляет: ни за что на попятную не пойду! Что за попятная такая и что значит выражение?

Устаревшее слово «попятная» (или «попятный») сегодня встречается только в устойчивом выражении. Происходит оно от устаревшего глагола «пятить», то есть «двигать, толкать назад».

В языке сохранился другой - «пятиться», то есть «самому двигаться назад». Немало у него родственных слов, например «пятка», «пята» (задняя сторона стопы) и «запятки». В старину слуги ездили на запятках кареты, позади экипажа - сегодня «быть на запятках» значит «находиться в невыигрышном положении, позади других».

Время, как известно, невозможно повернуть вспять (назад, обратно). А что-то, наоборот, можно сделать опять (снова, еще раз, будто повторяя путь по собственным следам).

Исчезнувшее прилагательное «попятный» значило «направленный назад, вспять, обратный», а выражение «пойти на попятную» применяется в смысле «отказаться от прежних мнений, планов, решений, обещаний».

Будем говорить грамотно и выразительно.