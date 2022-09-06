Ликбез

ТрОдиция или трАдиция? И что это?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Чтим традиции народа. А что такое традиция и как грамотно написать слово - с гласной «а» или «о»?

Напишем с первой гласной буквой «а» - «трАдиция». А проверить можно латинским trans, в переводе - «через». «Трансфер» буквально - «перевод, перенос через». Как самостоятельное слово «транс» означает тоже «переход через», из одного состояния в другое, из сознательного в бессознательное.

Потеряв одну букву и став приставкой, «тра» в слове «традиция» сохраняет общее значение «переход через, через века». «Традиция» буквально - «передача».

Храним традиции народа и семейные традиции. Говорим, что делаем что-то по традиции: традиционная ярмарка, традиционные встречи выпускников например.

А приверженность исключительно старым традициям получила труднопроизносимое название «традиционализм».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить и писать грамотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте