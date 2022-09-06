ТрОдиция или трАдиция? И что это?

06.09.2022 | 10:00

Чтим традиции народа. А что такое традиция и как грамотно написать слово - с гласной «а» или «о»?

Напишем с первой гласной буквой «а» - «трАдиция». А проверить можно латинским trans, в переводе - «через». «Трансфер» буквально - «перевод, перенос через». Как самостоятельное слово «транс» означает тоже «переход через», из одного состояния в другое, из сознательного в бессознательное.

Потеряв одну букву и став приставкой, «тра» в слове «традиция» сохраняет общее значение «переход через, через века». «Традиция» буквально - «передача».

Храним традиции народа и семейные традиции. Говорим, что делаем что-то по традиции: традиционная ярмарка, традиционные встречи выпускников например.

А приверженность исключительно старым традициям получила труднопроизносимое название «традиционализм».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить и писать грамотно.