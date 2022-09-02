Двух-ярусный или двухъярусный?

02.09.2022 | 10:00

Заказывают торт, хотят двухъярусный. Как грамотно написать это слово: через дефис или без него, но с твердым знаком?

Слово «двухъярусный» пишется слитно и с твердым знаком. Эта особая буква выполняет в современной орфографии разделительную функцию. Почти все помнят, что твердый знак разделяет приставку и корень, но не всегда. Однако многие забывают, что перед теми же гласными твердый знак пишется и в сложных, то есть состоящих из двух корней, словах в том случае, если первая часть в них - «двух-», «трех-», «четырех-». Такие слова пишутся слитно без дефиса и с твердым знаком.

«Двухъярусный» пишется с твердым знаком, потому что второй корень начинается с гласной Я. А «двухэтажный» - без твердого знака, потому что второй корень начинается не с Е или Я, а с Э. «Четырехэлементный» - без твердого знака, слитно, а «четырехъязычный» - с твердым знаком перед Я.

Будем говорить и писать грамотно.